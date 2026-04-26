Malatya amatör futbolunda beklenen final günü, sahada tam bir futbol şölenine dönüştü. U-15 Gençler Ligi play-off finalinde rakiplerine şans tanımayan Malatya Fenerspor, Doğanşehir Belediyespor’u net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. İşte Türkiye Şampiyonası biletini alan şampiyonun başarı öyküsü...

SAHADA KUSURSUZ PERFORMANS: 3-0!

Malatya futbol kamuoyunun yakından takip ettiği U-15 Gençler Futbol Ligi play-off heyecanı, muhteşem bir finalle noktalandı. Grubun iki güçlü ekibi, Malatya Fenerspor ve Doğanşehir Belediyespor, şampiyonluk için yeşil sahada karşı karşıya geldi.

Maçın başlama düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan Fenerspor, sergilediği disiplinli oyun ve bitirici vuruşlarla tribünlerden alkış topladı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran sarı-lacivertli gençler, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak ligin en büyüğü olduğunu kanıtladı.

KUPA TÖRENİNDE BÜYÜK GURUR

Play-off sürecinde oynadığı 3 maçı da başarıyla geçen Malatya Fenerspor U-15 takımı için maç sonu kupa töreni düzenlendi. Genç yeteneklerin sevinci görülmeye değerdi. Şampiyonluk kupasını; Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Kahraman Fırat ve Futbol İl Temsilcisi Erkan Van takdim etti.

Törende konuşan yetkililer, Malatya altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak şampiyon ekibi tebrik etti.

YENİ DURAK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI!

Bu zafer sadece bir yerel kupa anlamına gelmiyor. Malatya şampiyonu olan Malatya Fenerspor U-15, elde ettiği bu başarıyla kenti Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Malatya'nın gururu olan gençler, şimdi ulusal arenada ter dökmeye hazırlanıyor.