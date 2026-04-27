Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “26 Nisan 2026 tarihinde ilimiz genelinde muhtelif ilçelerde meydana gelen dolu yağışı, tarım alanlarında (kayısı, badem ve hububat ürünleri başta olmak üzere) hasara neden olmuştur. 27 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bağlı teknik ekipler tarafından dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde ön hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan saha incelemeleri neticesinde; Akçadağ, Darende, Yazıhan, Hekimhan, Arguvan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde lokal düzeyde etkilenmeler meydana geldiği belirlenmiştir. Kayısı ağaçlarının fenolojik dönemlerine bağlı olarak hasar oranlarında farklılıklar gözlemlenmiştir” denildi.

HANGİ İLÇEDE NE KADAR HASAR OLDU?

Açıklamaya göre, bu kapsamda yürütülen ön tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık olarak;

Akçadağ ilçesinde 2 mahallede 650 dekar alanda yüzde 35-40,

Darende ilçesinde 2 mahallede 1450 dekar alanda yüzde 5-20,

Doğanyol ilçesinde 6 mahallede 4800 dekar alanda yüzde 5-10,

Arguvan ilçesinde 7 mahallede 1990 dekar alanda yüzde 5-25,

Hekimhan ilçesinde 17 mahallede 5000 dekar alanda yüzde 15-40,

Pütürge ilçesinde 5 mahallede 2000 dekar alanda yüzde 5-10,

Yazıhan ilçesinde 13 mahallede 4500 dekar alanda yüzde 10-20 oranında hasar oluştuğu tespit edildi.

YÜZDE 40 ORANINDA HASAR OLUŞTU

Toplamda il genelinde 7 ilçede 52 mahallede yaklaşık 20 bin 390 dekar alanda yüzde 5 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda hasar meydana geldiği belirlendi.

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:

“Küçük meyve evresinde bulunan Akçadağ, Yazıhan, Arguvan, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde meyve dökülmeleri ve yaralanmalara bağlı kalite kayıplarının oluşabileceği değerlendirilmiştir. Hekimhan ilçesinde ise ürünlerin ağırlıklı olarak çiçeklenme evresinde bulunması nedeniyle kısmi çiçek dökülmeleri gözlemlenmiştir. Dolu yağışına bağlı olarak kayısı ürününün yanı sıra badem ve hububat ürünlerinde de yer yer hasar meydana gelmiştir. Öte yandan Arapgir, Doğanşehir, Kale, Battalgazi, Kuluncak ve Yeşilyurt ilçelerimizde dolu yağışına bağlı herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup kesin hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Kesin hasar oranları, yürütülecek detaylı çalışmalar neticesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Meydana gelen dolu yağışından etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, zarar gören çiftçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu önemle ifade ediyoruz.”