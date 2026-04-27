Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdulgaffar Ünal'ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bahaddin Erkuş'un taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Yeşilyurt.

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Necati Cantürk'ün taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.

63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güven Sofracı'nın taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Battalgazi.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Ces'in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt.

29 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nisa Tokmak'ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt.

Sadece bir isim değil, bir ağıt! Malatya Alacakapı'da taşlara sinen o korkunç olay!
Sadece bir isim değil, bir ağıt! Malatya Alacakapı’da taşlara sinen o korkunç olay!
İçeriği Görüntüle

45 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasin Dayan'ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ