Kandilli Rasathanesi, 22-26 Nisan tarihleri arasında Bingöl, Erzurum ve Ağrı hattında meydana gelen üst üste depremleri mercek altına aldı. Özellikle Yedisu sismik boşluğuna dikkat çeken uzmanlar, bölgedeki karmaşık deformasyon alanının 7/24 izlendiğini vurguladı.

YEDİSU SEGMENTİ MERCEK ALTINDA

Açıklamada, 26 Nisan sabahı saat 08.01’de Bingöl-Yedisu yakınlarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu Fayı’nın en kritik noktalarından biri olan Yedisu Segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Bu segmentin uzun süredir büyük bir deprem üretmediği ve Türkiye’nin en önemli sismik boşluklarından biri olduğu hatırlatıldı. Uzmanlar, bu depremin tek başına bir "öncü" olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ancak bölgedeki sismik aktivitenin kümelenme davranışı açısından titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Açıklama şöyle:

“22–26 Nisan 2026 Tarihleri Arasında Bingöl, Erzurum ve Ağrı Çevresinde Meydana Gelen Depremlere Dair Değerlendirme: 26 Nisan 2026 saat 08.01’de Güzgülü–Yedisu/Bingöl yakınlarında meydana gelen M 4.3 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın doğu kesiminde yer alan Yedisu Segmenti üzerinde meydana gelmiş sığ odaklı bir depremdir. Yedisu Segmenti, uzun süredir büyük deprem üretmemiş olması nedeniyle Türkiye’nin önemli sismik boşluklarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Güzgülü–Yedisu depremi tek başına büyük bir depremin öncüsü olarak yorumlanmamalı; ancak bölgedeki güncel sismik aktivite, derinlik dağılımı, odak mekanizmaları ve olası kümelenme davranışı açısından takip edilmelidir.

DİĞER DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR?

26 Nisan 2026 saat 21.31’de Erzurum–Pasinler çevresinde meydana gelen MLv 3.2 ve 22 Nisan 2026 saat 17.17’de Ağrı–Patnos çevresinde meydana gelen MLv 4.5 depremleri ise doğrudan Yedisu Segmenti üzerinde değildir; ancak Karlıova üçlü eklemi çevresindeki geniş ve karmaşık deformasyon alanı içinde, bölgesel sismik hareketliliğin parçaları olarak değerlendirilebilir. Bu depremler, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesiminde aktif tektoniğin sürdüğünü göstermektedir. Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından bölgedeki deprem aktivitesi 7/24 izlenmektedir.”