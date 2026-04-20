Türkiye’nin farklı bölgelerinde bugün art arda depremler meydana geldi. İlk sarsıntı saat 13.51’de Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.

Bu depremin ardından bir diğer sarsıntı ise saat 16.13’te Ege Denizi’nde, Ayvacık açıklarında meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki deprem, çevre yerleşimlerde hafif şekilde hissedildi.

Uzmanlar, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak bu tür sarsıntıların olağan olduğunu vurgularken, vatandaşların deprem bilinci konusunda hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekiyor. Yetkililer ise gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.