Diyarbakır temsilcisi Amedspor'da teknik heyette ayrılık yaşandı. Kulüp yönetimi, takımın başındaki tecrübeli çalıştırıcı Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, karar kamuoyuyla paylaşılırken Bakkal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Söz konusu açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MESUT BAKKAL KİMDİR?

19 Mart 1964 tarihinde Kırıkkale'de doğan Mesut Bakkal, futbolculuk yaşantısına 1978'de MKE Kırıkkalespor altyapısında başladı. Kariyerinin en istikrarlı dönemini, 1983 ile 1993 yılları arasında 10 sezon boyunca formasını giydiği Denizlispor'da geçirdi. Orta sahada görev yapan Bakkal, bu süreçte Ümit Milli Takım forması da giydi ve 1994 yılında İzmirspor'da aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine antrenör olarak adım atan tecrübeli isim, ilerleyen yıllarda Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik adamlardan biri oldu. Kariyeri boyunca Gençlerbirliği, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Samsunspor, Karabükspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Bursaspor gibi çok sayıda köklü kulüpte görev yaptı. Son olarak Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörlüğünü üstlenen Bakkal, 27 Nisan 2026 itibarıyla görevinden ayrıldı.