Malatya’da pazar günü etkili olan dolu yağışı, özellikle Yazıhan, Hekimhan, Kuluncak, Darende ve Akçadağ ilçelerinde kayısı üretim alanlarında ciddi zarara yol açtı. Dolu sonrası birçok bahçede çiçek, tomurcuk ve meyvelerin zarar gördüğü bildirildi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberindeki heyetle birlikte afetin yaşandığı ilçelere giderek üreticilerle bir araya geldi ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Hekimhan Güzelyurt Mahallesi’nde üreticilerle görüşen Başkan Er, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.



Durum değerlendirmesi yapacaklarını söyleyen Başkan Sami Er,

“Geçen sene herkes heyecanlanmıştı, 12 Nisan’da zirai don meydana geldi. Bu sene ‘iyi gidiyor’ dedik, bu kez de dolu vurdu. Şu anda bir durum değerlendirmesi yapacağız. Elimizde bir tespit var ama yapılan çalışma sonrası ortaya bir envanter çıksın, tam olarak zarar ziyanı görelim. Hasar tespitleri yapılıyor. Elde edeceğimiz verileri ilgili mercilere ileteceğiz. İnşallah üreticimizin yaralarını hep birlikte saracağız”

ifadelerine yer verdi.



“BU SÜREÇLER ÇOK ZOR SÜREÇLER”



Kuluncak ve Darende’de de incelemelerini sürdüren Başkan Er, afetlerin üretici üzerindeki etkisine dikkat çekerek,

“Bu süreçler, çok zor süreçler. Geçen sene yaşanan zirai donda zarar gören üreticilerimizin zararlarını Cumhurbaşkanımız karşıladı. Bu sene de ne yapacağımıza bakacağız. İyi bir rekolte bekliyorduk. Ancak ne yazık ki yeniden bir afetle, dolu yağışıyla karşı karşıya kaldık”

şeklinde konuştu.



“DEVLETİMİZ ÜRETİCİNİN YANINDA”



Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise sahadaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada,

“Dün etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle Arguvan, Yazıhan, Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerimizde ciddi hasar meydana geldi. Devletimizin her zaman üreticimizin yanında olduğunu görüyoruz”

ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü, hazırlanan raporların ilgili kurumlara iletileceği bildirildi.

Başkan Sami Er’in ziyaretleri Akçadağ ilçesi Çatalbahçe Mahallesi’nde de devam ederken, üreticilerle birebir görüşülerek zararın boyutu yerinde değerlendirildi.