Malatya’da perde ne zaman açılıyor? Herkesin merakla beklediği o dev projede geri sayım bitti, tarih netleşti! Müteahhit Mehmet Bey, inşaat alanından o kritik tarihi duyurdu: 'Bayramdan önce teslim ediyoruz!' İşte yeni sanat kalesinden ilk detaylar...

İNŞAATTA KRİTİK VİRAJ SAHNE VE İÇ MEKANLARDA HUMMALI ÇALIŞMA

Malatya’da kültürel dönüşümün sembolü olması beklenen yeni tiyatro binası inşaat alanında hareketli dakikalar yaşanıyor. Şehrin merkezinde yükselen yapının dış yüzeyi tamamen bitirilirken, ekipler artık projenin "kalbi" sayılan iç kısımlara yoğunlaştı.

"BAYRAM ÖNCESİ TESLİM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Saha çalışmalarını yerinde inceleyen muhabirimize konuşan müteahhit Mehmet Bey, projenin güncel durumu hakkında net mesajlar verdi. Geçkin, binanın iç kısımlarında ve sahne mekaniğinde çalışmaların sürdüğünü belirterek hedefi koydu:

"Binamız dışarıdan bitmiş görünüyor olabilir ancak şu an en önemli aşamadayız: İç kısımlar ve sahne tarafı. Herhangi bir aksaklık olmazsa, hedefimiz bu dev yapıyı bayram öncesinde teslim etmek."

MALATYA SANATLA YENİDEN BULUŞUYOR

Yeni tiyatro binası, sadece bir inşaat projesi değil, Malatya’nın sosyal hayatını canlandıracak bir merkez olarak planlanıyor. Sahne kurulumlarının ardından yapılacak son kontrollerle birlikte binanın kapılarını sanatseverlere açması bekleniyor.