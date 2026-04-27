Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 58 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Olay, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eşref Paşa Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Muzaffer Yıldırım (58) uzun süre yatağından çıkmayınca durumdan şüphelenen aile bireyleri odaya girdi.

Yıldırım'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muzaffer Yıldırım'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.