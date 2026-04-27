Nesine 3. Lig Play-Off 1. Turu'nun ikinci ayağında Malatya Yeşilyurtspor, Mersin temsilcisi Silifke Belediyespor’a konuk oldu. Silifke Şehir Stadyumu’nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada temsilcimiz, ilk yarıyı mağlup kapatmasına rağmen oyun disiplininden kopmayarak sahadan istediği sonuçla ayrılmayı bildi.

İLK YARIDA SİLİFKE BASKISI

Maça mutlak galibiyet parolasıyla başlayan ev sahibi Silifke Belediyespor, taraftar desteğini de arkasına alarak oyunun kontrolünü eline aldı. Aradığı golü ilk yarıda bulan Mersin ekibi, soyunma odasına 1-0 önde girerek tur için umutlandı. İkinci yarıda savunma güvenliğini ön planda tutan Yeşilyurtspor, rakibinin baskısını kırmayı başardı.

GÜNEY TUTCUOĞLU TURU GETİRDİ

Karşılaşmanın son bölümlerinde risk alan ev sahibi ekibe karşı kontra ataklarla etkili olan Yeşilyurtspor, beklediği golü 90. dakikada buldu. Takımın etkili isimlerinden Güney Tutcuoğlu, fileleri havalandırarak skoru 1-1’e getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Malatya temsilcisi toplamda 4-2’lik skor avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Yeşilyurtspor teknik heyeti ve futbolcuları sahada büyük sevinç yaşadı. İlk turu kayıpsız geçen Malatya ekibi, bu sonuçla Play-Off yolculuğuna devam ederek bir üst turdaki rakibini beklemeye başladı.