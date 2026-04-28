Malatya’nın trafik yükünü hafifletecek ve şehirler arası geçişi kolaylaştıracak dev projede sona yaklaşıldı. Toplam 53,5 kilometre uzunluğunda olan Malatya Kuzey Çevre Yolu, şehri bir uçtan bir uca bağlayarak 16 ilin geçiş güzergâhına hizmet veriyor.

GÜZERGÂH VE ETAPLAR: YOL NEREDEN BAŞLIYOR?

Proje, şehrin batı girişinden başlayarak doğu çıkışına kadar uzanan stratejik bir hat üzerinde üç etap halinde ilerliyor:

1. Etap (Başlangıç): Yol, Darende-Gölbaşı ayrımı ile Hekimhan ayrımı arasındaki 17,5 kilometrelik hat ile başlıyor. Bu bölüme 8,6 kilometrelik Akçadağ Bağlantı Yolu da eşlik ediyor.

2. Etap (Şehir Geçişi): Hattın devamında Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki 12,1 kilometrelik kesim yer alıyor. Bu bölümler halihazırda tamamlanarak trafiğe açılmış durumda.

3. Etap (Final Bölümü): Şu an çalışmaların yoğunlaştığı son bölüm ise Battalgazi Kavşağı’ndan başlayıp, projenin bitiş noktası olan Elazığ-Malatya Ayrımı Pütürge Kavşağı’na kadar uzanıyor.

KRİTİK NOKTALAR: VİYADÜKLER VE KAVŞAKLAR

Yolun platformu tamamen ortaya çıkmış durumda. Proje kapsamında eski yapılar yerine modern mühendislik çözümleri uygulanıyor. Özellikle Ballıçay mevkiinde, daha önce planlanan 30 metrelik köprü yerine 133 metre uzunluğunda dev bir viyadük inşa edilerek yolun standardı yükseltildi. Ayrıca Karaköy ve Pütürge kavşakları, projenin Elazığ yoluna bağlanacağı kritik birleşim noktalarını oluşturuyor.

NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Toplamda 38,2 kilometresi bitirilen yolun, geriye kalan 15,3 kilometrelik son etabında sanat yapıları ve dolgu çalışmaları bitme aşamasına geldi. Bağlantı yollarıyla eş zamanlı olarak yürütülen projenin bu yıl sonu itibarıyla tamamen hizmete açılması ve sürücülerin kullanımına sunulması planlanıyor.