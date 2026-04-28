Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

İbrahim Coşkun idaresindeki 44 ADE 443 plakalı otomobil, 01 ACE 144 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı TIR’ın altına girerken araçta ciddi hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde otomobil sürücüsü İbrahim Coşkun’un kazadan herhangi bir yara almadan kurtulduğu belirlendi.