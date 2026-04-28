Malatya’da su kesintisi uyarısı yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde toplam 75 mahallede planlı su kesintisi uygulanacak.

Kesintinin, içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, Yapraklı HES hattında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle su verilemeyeceği ifade edildi.

KESİNTİ SAATLERİ AÇIKLANDI

MASKİ’nin duyurusuna göre su kesintisi 29 Nisan 2026 Çarşamba saat 19.00’da başlayacak, 30 Nisan 2026 Perşembe saat 07.00’de sona erecek. Toplamda 12 saat sürecek kesinti boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önlem almaları istendi.

KESİNTİNİN NEDENİ NE?

Açıklamada, kesintinin nedeni olarak Yapraklı HES hattında gerçekleştirilecek içme suyu bağlantı çalışması gösterildi. 1200’lük çelik borudan 800’lük çelik boruya bağlantı yapılacağı ve bu nedenle su akışının geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİLECEK?

Kesintiden Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde çok sayıda mahalle etkilenecek. Aralarında Yavuz Selim, Yamaç, Kernek, Çöşnük, Tandoğan, Üçbağlar, Göztepe, Yıldıztepe, İstiklal, Paşaköşkü, İnönü, Çukurdere, İlyas, Melekbaba, Kaynarca, Çavuşoğlu, Orduzu, Beylerbaşı, Tecde, Çilesiz, Şeyh Bayram ve Zaviye mahallelerinin de bulunduğu toplam 75 mahallede su kesintisi uygulanacak.

MASKİ yetkilileri, kesinti süresince vatandaşların su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu: “Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz”.