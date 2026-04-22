Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıl dönümü olan ve çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl 23 Nisan 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil statüsünde olan bu anlamlı günde yurt genelinde çeşitli kutlamalar ve törenler düzenlenecek.

23 NİSAN’DA NERELER KAPALI?

23 Nisan Perşembe günü resmi tatil olduğu için eğitim kurumlarında (ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler) ders yapılmayacak. Okulların yanı sıra şu kurumlar da kapalı olacak:

Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, belediyeler vb.)

Bankalar ve Borsa İstanbul

Eczaneler (Yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek)

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık ocakları)

CUMA GÜNÜ TATİL Mİ? (24 NİSAN)

Tatilini hafta sonuyla birleştirmek isteyenlerin merak ettiği 24 Nisan Cuma günü ise resmi tatil değil. Okullarda eğitim ve kamu kurumlarında mesai, 24 Nisan Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.