Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında gerçekleşen Örgü Yarışması büyük ilgi gördü. Kadınların el becerilerini sergileyebileceği özel bir platform oluşturan yarışmada, birbirinden özgün ve estetik örgü eserleri jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Yarışmaya katılan kadınlara kullanılacak ip ve şişler Yeşilyurt Belediyesi tarafından ücretsiz olarak temin edilirken, katılımcılar tamamen kendi emekleriyle hazırladıkları ürünlerle yarışmaya dahil oldu.

Yarışmada sergilenen ürünler, hem teknik açıdan hem de estetik anlamda dikkat çekti. Geleneksel örgü sanatının modern dokunuşlarla harmanlandığı eserler, ziyaretçilerden ve jüri üyelerinden tam not aldı. Katılımcıların ortaya koyduğu özgün tasarımlar, kadınların üretim gücünün en güzel örneklerini gözler önüne serdi.

"KADIN VE AİLEYE YÖNELİK PROJELERE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, yarışmanın kadınların yeteneklerini ortaya koyduğu, dayanışma ruhunu güçlendirdiği ve üretimin değerini bir kez daha hatırlattığı kıymetli bir organizasyon olduğunu ifade etti. Kadın emeğinin toplumun en güçlü değerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Akın,

"Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilen bu süreçte, kadın ve aileye yönelik projelerimize bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Belediye olarak ilçemizi yeniden inşa ve ihya ederken, fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlere de büyük önem veriyoruz. Örgü yarışması da bu anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Bugün burada sergilenen çalışmalar, kültürel mirasımızın ne kadar güçlü ellerde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Örgü yarışmamıza gösterilen yoğun ilgi de bizleri ayrıca memnun etmiştir. Yarışmaya katılan tüm hanımefendileri ayrı ayrı tebrik ediyor, dereceye giren katılımcılarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum"

dedi.



Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılar için düzenlenen ödül törenine Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Neşe Geçit ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz’da katıldı. Törende dereceye giren yarışmacılara toplamda 10 bin TL para ödülü verildi. Jüri heyetinin yaptığı titiz değerlendirmelerin ardından 280 puanla Belgin Yiğit birinci olurken, 270 puanla Sonay Kaya ikinci, 235 puanla Ayşe Ergöç üçüncü olarak tamamladı.



Ödül töreninde konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, bu tür etkinliklerin kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasına katkı sunduğunu ifade ederken, yarışmaya katılan tüm kadınlara teşekkürlerini sundu.

Örgü yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri, Amerika’dan gelerek Malatya’ya yerleşen Cheryl Serindağ oldu. Örgü örmeyi çok sevdiğini dile getiren Serindağ, yarışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Yıllar önce Malatya’ya yerleştiğini ve burada yaşamaktan memnun olduğunu belirten Serindağ,

"Görümcem sayesinde örgü örmeye merak sardım. Şimdi ise severek yapıyorum"

diye konuştu.

