Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hayallerine giden yolda kritik eşiğe gelindi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları bünyesinde askeri öğrenci olmak isteyen binlerce aday için tercih maratonu sona eriyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? Tercih ekranı saat kaçta kapanacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte adayların kaçırmaması gereken son dakika detayları...

MSÜ TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR? (SON GÜN DETAYI)

25 Mart’ta başlayan tercih sürecinde artık son dönemece girildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvime göre adaylar, işlemlerini 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlamak zorunda.

Kritik Uyarı: Yoğunluk nedeniyle sistemde oluşabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurarak, tercihlerinizi son dakikaya bırakmamanız öneriliyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih bildiriminde bulunmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak. İşlemler yalnızca resmi kanal üzerinden yürütülüyor:

Resmi Adres: https://personeltemin.msb.gov.tr/

Yöntem: E-devlet şifresi ile giriş yaparak tercih listesi oluşturulup kaydedilmelidir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercihlerin tamamlanmasının ardından tüm gözler sonuç tarihine çevrilecek. MSB tarafından resmi bir tarih henüz verilmemiş olsa da, geçmiş yıllardaki süreçler baz alındığında sonuçların Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamaları için çağrı alacaklar.