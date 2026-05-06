Malatya’da üniversite hayali kuran gençler için kritik eşik aşıldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen YKS ve LYS deneme sınavı, şehir genelindeki 340 okulda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Geleceklerini şekillendirecek sınav öncesinde kendilerini test etme imkânı bulan 18 bin 500 öğrenci, gerçek sınav atmosferini soludu.

BAŞKAN SAMİ ER’DEN MOTİVASYON MESAJI "AZİM VARSA ENGEL YOK"

Mezun olduğu Malatya Lisesi’nde (eski adıyla Turan Emeksiz Lisesi) öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, duygusal anlar yaşadı. Gençlerin heyecanına ortak olan Er, başarının sadece sınavdan ibaret olmadığını vurgulayarak şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu sınavlar sadece birer rehber. Stres yapmayın, azimle çalışmaya devam edin. Biz her zaman yanınızdayız."

EĞİTİME TAM PAKET DESTEK SINAV ÜCRETLERİ DE BELEDİYE'DEN!

Haberin can alıcı noktası ise sadece deneme sınavları değil. Başkan Sami Er, Malatya’da eğitim seferberliği ilan ettiklerini belirterek öğrencilere sağlanan diğer imkânları da tek tek sıraladı:

Dijital dershane: Öğrencilere evlerinde ders çalışma imkânı.

Sınav ücreti desteği: Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin YKS başvuru ücretlerinin karşılanması.

İnternet ve kitap desteği: Onlarca yeni kütüphane ve kesintisiz erişim.

Dev kütüphane müjdesi: Belediye binası içerisinde bölgenin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor.

MALATYA YENİDEN İNŞA EDİLİYOR 35 MİLYAR TL'LİK ALTYAPI YATIRIMI

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Er, kentin fiziksel dönüşümüne dair önemli veriler paylaştı. Malatya'da 124 bin konutun üretim sürecinin devam ettiğini belirten Er; İnönü ve Kışla caddelerinin genişletileceğini, hafif raylı sistem için onay alındığını ve kentin su sorununu kökten çözecek 35 milyar liralık altyapı yatırımının sürdüğünü ifade etti.