Müzikten sinemaya, bulut depolamadan mobil uygulamalara kadar pek çok platform, kullanıcı sayısını artırmak amacıyla cazip teklifler sunuyor. Kredi kartı bilgileri istenerek başlatılan ve başlangıçta hiçbir maliyet yansıtmayan bu deneme süreçleri, sürenin dolmasıyla birlikte büyük bir maddi külfete dönüşüyor. Vatandaşlar sistemi kullanmayı bıraksa dahi arka planda işlemeye devam eden üyelikler, sürpriz kesintilerle kendini gösteriyor.

FARK ETMEDEN BÜYÜYEN MALİYET

Kayıt esnasında girilen kart verileri, deneme süresi bittiği an herhangi bir uyarı mekanizması çalışmadan doğrudan tahsilat sürecine geçiş yapıyor. Aboneliklerini iptal etmeyi unutan ya da sistemin karmaşıklığı yüzünden işlemi tamamlayamayan pek çok kişi mağduriyet yaşıyor. Durumun ciddiyetini ortaya koyan örneklerden birini yaşayan İlknur Yiğit, karşılaştığı manzarayı şu sözlerle anlattı:

“Uygulamayı kullanmaya başladım ve ücretsiz deneme olduğunu düşündüm. Bir süre sonra kullanmayı bıraktım ama aboneliği iptal etmemişim. Telefon faturalarım yükselmeye başladı. Sonra 800 TL’lik bir fatura geldiğini gördüm. İncelediğimde uygulama aboneliğinden kaynaklandığını fark ettim.”

SİSTEMDEKİ GİZLİ TEHLİKELER

Tüketici Hakem Heyeti yetkilileri, vatandaşların hak kaybına uğradığı noktaları mercek altına alarak hukuka aykırı atılan adımlara dikkat çekiyor. Dijital platformların eksik bilgilendirme yapması, ek ücretleri gizlemesi ve iptal ekranlarını karmaşık hale getirmesi temel sorunlar olarak öne çıkıyor. Cayma hakkı konusunda tüketicileri şeffaf bir şekilde aydınlatmayan sistemler, yasal boyutta kusurlu hizmet olarak değerlendiriliyor.

İPTAL SÜRECİNDEKİ ENGELLER

İlgili mevzuat gereği, elektronik ortamda başlatılan bir hizmetin sonlandırılması da aynı kolaylıkta olmak zorunda. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, vatandaşların cayma taleplerini yazılı olarak iletmesini yeterli buluyor. Şirketlerin iptal aşamasında uyguladığı oyalama taktikleri yasalara aykırı bulunurken, süreci değerlendiren bir raportör konunun önemine şu ifadelerle işaret ediyor:

“İnternetten tek tıkla üye olunan bir hizmetin sadece telefonla ya da zorlaştırılmış yöntemlerle iptal edilmesi doğru değildir.”

YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜM YOLLARI NELERDİR?

Vatandaşların dijital işlemlerdeki yaptıkları dalgınlıkları süreci daha da zorlaştırıyor. İptal adımlarını son güne bırakmak, onay belgelerini kayıt altına almamak ve banka ekstrelerini incelememek en büyük eksiklikler arasında yer alıyor. Olası uyuşmazlıklarda alınan iptal onaylarının en önemli delil niteliği taşıdığı ifade olarak görünüyor.

Taahhüt süresi bitmeden gelen yanıltıcı mesajlar ve ödeme aşamasında eklenen sürpriz tutarlar, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yaptırıma tabi tutulabiliyor. Tüketiciler, haksız yere alınan ücretleri geri talep etme hakkına sahiptir. İlgili firmadan sonuç alınamaması durumunda Tüketici Hakem Heyeti devreye girerek, geçmişe dönük iade kararları alabiliyorlar. Uzmanlar, onay metinlerindeki otomatik yenileme şartlarının detaylıca incelenmesi gerektiğini belirtiyor.