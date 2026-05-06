Malatya’da tarımsal üretimi şahlandıracak, modern tesislerin kurulmasına öncülük edecek dev destek paketi için düğmeye basıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 17. etap detayları, Yeşilyurt’ta düzenlenen kapsamlı bir toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Yatırımcıların ve çiftçilerin merakla beklediği "Hangi kalemlere destek var?" ve "Başvuru süreci nasıl işleyecek?" soruları bu programda yanıt buldu.

ÜRETİCİLERE STRATEJİK İPUÇLARI VERİLDİ

Yeşilyurt Gedik Kültür Merkezi, bölgedeki tarımsal kalkınmanın yeni rotasının çizildiği kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Teknik ekipler tarafından yapılan sunumlarda, üreticilere sadece rakamlar değil, projelerinin kabul görmesi için dikkat etmeleri gereken stratejik ipuçları da verildi.

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Hibe Destekleri: Hangi yatırım türüne ne kadar bütçe ayrıldı?

Proje Hazırlama Süreçleri: Dosya hazırlarken yapılan hatalar nasıl önlenir?

Destek Kalemleri: Makine ekipmandan soğuk hava depolarına kadar geniş yelpaze.

Uygulamalı Bilgilendirme: E-devlet üzerinden başvuru adımları.

"ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Toplantıda konuşan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Bakanlığın sunduğu imkanların sahada en verimli şekilde kullanılması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Akar, konuşmasında sürdürülebilirliğin altını çizerek, "Bu etapta sunduğumuz imkanlar, Malatya’nın tarımsal üretim kapasitesini bir üst seviyeye taşıyacak. Hedefimiz, tek bir üreticimizin dahi bu desteklerden mahrum kalmaması. Kırsal kalkınma hibeleri, sadece bireysel bir kazanç değil, şehrimizin ekonomisi için can suyudur" ifadelerine yer verdi.

KİMLER KATILDI?

Tarım dünyasının paydaşlarını bir araya getiren programa ilgi oldukça yoğundu. Toplantıda hazır bulunan isimler arasında;

İl Müdür Yardımcısı Mahmut Sonkaya,

Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Berktaş,

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz,

Çok sayıda teknik personel ve projeye ilgi duyan üreticiler yer aldı.

KKYDP 17. ETAP BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Üreticilerin hibe alabilmesi için projelerin belirli kriterlere uygun olması gerekiyor. Özellikle yenilenebilir enerji kullanımı, kadın ve genç girişimci önceliği gibi detaylar puanlamada büyük rol oynuyor.

EDİTÖR NOTU:

“Başvuru tarihleri ve güncel şartnameler için Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi web sitesini ziyaret etmeyi ve teknik personelden danışmanlık almayı unutmayın.”