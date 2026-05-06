Bölge futbolunun gelişiminde lokomotif görevi üstlenen TFF Malatya Bölge Müdürlüğü, büyük bir organizasyona daha imzasını attı. Türk futboluna yeni nesil file bekçileri yetiştirecek antrenörlerin eğitimi için düğmeye basıldı. Merhum antrenör Münir Yılmaz anısına düzenlenen UEFA Kaleci B Antrenör Eğitim Programı, Elazığ’ın ev sahipliğinde ancak bölgenin ortak vizyonuyla kapılarını açtı.

PROTOKOLDE MALATYA İMZASI

Elazığ İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen görkemli açılışta, bölge futbolunun koordinasyonunu sağlayan TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan protokolün en ön sıralarında yer alarak organizasyonun bölgesel önemine dikkat çekti. TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir ile birlikte programa katılan Çalışkan, Malatya Bölge Müdürlüğü’nün bu tür üst düzey eğitim faaliyetlerindeki öncü rolünü bir kez daha tescilledi.

“TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI”

Yoğun bir ilginin gözlendiği açılış törenine; Elazığspor Kulübü Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve TFF İl Temsilcisi Süleyman Acar’ın yanı sıra spor taban birlikleri temsilcileri ve çok sayıda kaleci antrenörü katıldı. Merhum Münir Yılmaz’ın ailesi ve Elazığspor’un eski futbolcularının da hazır bulunduğu törende duygusal anlar yaşandı.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK KAZANIM"

Organizasyonun bölge illerinin iş birliğiyle hayata geçirilmesi, Türk futbolunun teknik kapasitesini artırmak adına stratejik bir adım olarak nitelendirildi. Malatya Bölge Müdürlüğü’nün kapsama alanındaki bu tür eğitimlerin, kaleci antrenörlüğü standartlarını yukarı taşıyacağı ve milli takımlar seviyesinde meyvelerini vereceği vurgulandı.

Program, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan teorik ve pratik derslerle devam edecek.