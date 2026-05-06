Malatya’nın Darende ilçesinde, Sağlıkçılar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa katılan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, sağlık personeliyle tek tek ilgilenerek bu özel günlerini kutladı.

"KUTSAL BİR MESLEĞİ İCRA EDİYORSUNUZ"

Programda bir konuşma yapan Başkan Bozkurt, sağlık çalışanlarının toplum içindeki kritik rolüne dikkat çekti. Mesleğin fedakarlık gerektirdiğini vurgulayan Bozkurt,

"Başta Başhekimimiz Ömer Faruk Kalı olmak üzere, hastane yönetimimize ve gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum. İnsan hayatını önceleyen bu kutsal mesleği büyük bir gayretle icra ediyorsunuz. Şehrimiz ve insanımız adına hepinize şükranlarımı sunuyorum"

ifadelerine yer verdi.

“DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SİZİNLE”

Hastane yönetiminin nazik davetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt, yerel yönetim olarak sağlık camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdi.