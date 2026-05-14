Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet arayışına başladı. Türkiye’de en fazla Malatyalının yaşadığı şehirlerden İstanbul başta olmak üzere birçok kentten Malatya’ya seferlerde fiyatlar merakla takip ediliyor.

Tatilin başlayacağı 23 Mayıs tarihi itibarıyla güncel bilet piyasasındaki son durum şöyle:

OTOBÜS BİLETLERİNDE İSTANBUL VE İZMİR BAŞI ÇEKİYOR

En yoğun Malatyalı nüfusunun yaşadığı illerin başında gelen İstanbul bilet fiyatlarının en yüksek olduğu noktalar olarak dikkat çekiyor.

İstanbul - Malatya: Tatil başlangıcında biletler 2.000 TL’den açılış yaparken, konfor ve firma seçeneğine göre 2.300 TL’ye kadar yükseliyor.

İzmir - Malatya: Ege bölgesinden gelecek yolcular için de fiyatlar İstanbul ile paralel seyrediyor; biletler 2.000 TL ile 2.300 TL arasında değişiyor.

Ankara - Malatya: Başkentten yapılacak yolculuklarda fiyatlar 1.500 TL’den başlıyor, talep yoğunluğuna göre 2.000 TL bandına ulaşıyor.

Adana - Malatya: Bölgesel ulaşımda ise fiyatlar nispeten daha makul kalsa da 1.000 TL ile 1.200 TL aralığına çıkmış durumda.

Özellikle otobüs biletlerinde tatil süresince fiyatların bu seviyelerde sabit kalması bekleniyor.

UÇAK BİLETLERİ EL YAKIYOR: 5 BİN LİRANIN ALTI ZOR

Havayolu ulaşımını tercih etmek isteyenleri ise daha ağır bir tablo karşılıyor. Dinamik fiyatlandırma sisteminin de etkisiyle uçak bileti fiyatları tavan yapmış durumda. Malatya Erhaç Havalimanı varışlı uçuşlarda bilet fiyatları genel olarak 5.000 TL barajının üzerinde seyrediyor.

Bayramı memleketinde geçirmek isteyen Malatyalılar için ulaşım maliyetleri bu yıl bütçeleri ciddi oranda zorlayacak gibi görünüyor.