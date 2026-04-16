İlçeye bağlı Günpınar, Palanga, Yeniköy, Hacılar ve Yarımca mahallelerinde yoğun olarak görülen çiğdemler, bölge halkının ilgisini çekiyor. Sabahın erken saatlerinde doğaya çıkan vatandaşlar, geniş alanları dolaşarak çiğdem arıyor.

Çiğdem toplamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten vatandaşlar, özellikle taşlık arazilerde bitkinin soğanını çıkarmanın oldukça zahmetli olduğunu ifade ediyor. Yağışlı dönemlerde toprağın yumuşak olması nedeniyle toplamanın daha kolay olduğunu dile getiren vatandaşlar, bazen saatler süren aramalara rağmen az miktarda çiğdem bulabildiklerini söylüyor.

Bölgede baharın simgesi olarak görülen çiğdem, hem çiğ hem de pişirilerek tüketiliyor. Doğal ve besleyici bir bitki olarak bilinen çiğdem, kırsal kesimde geleneksel beslenmenin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.