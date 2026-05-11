Emekli, dul ve yetim aylığı alan birçok kişi, mevcut gelirlerinden olmamak adına iş hayatında sigortasız çalışmaya yönelebiliyor. SGK ise bu durumun hem çalışan hem de işveren tarafında geri dönüşü zor mağduriyetler yarattığını açıkladı. SGK İstanbul İl Müdürü Harun Serttaş imzasıyla paylaşılan metin, çalışma hayatındaki kuralları bir kez daha hatırlattı.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMAK İŞVEREN TERCİHİ OLAMAZ

SGK'dan yapılan açıklamaya göre personelin kendi rızasıyla kayıt dışı çalışmayı talep etmiş olması herhangi bir geçerlilik taşımıyor. İşverenlerin böyle bir talebi yasal olarak kabul etmemesi gerekiyor. Yetkililer bu durumu yasa ihlali olarak değerlendiriyor. Hukuki süreç ise tavizsiz bir şekilde işletiliyor.

KAYBEDİLEN HAKLAR SADECE MAAŞ DEĞİL

Kayıt dışı istihdamın faturası yalnızca kesilen aylıklarla sınırlı kalmıyor. Sigortasız çalışan bir kişi, olası bir iş kazasında malullük aylığı alma hakkını yitiriyor. Vefat durumunda geride kalan aile bireylerine ölüm aylığı bağlanamıyor. Ayrıca bu kişiler işsizlik maaşından yararlanamadıkları gibi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini de kendi ceplerinden ödemek zorunda kalıyor.

ELDEN MAAŞ ÖDEMELERİNE YAKIN TAKİP

Müfettişlerin mercek altına aldığı bir diğer konu ise ücretlerin eksik bildirilmesi. Çalışanın maaşının bir kısmının elden verilmesi de kayıt dışı istihdam sayılıyor. Bu uygulama, personelin gelecekteki emeklilik haklarını doğrudan eritiyor.

İHBAR KANALLARI 24 SAAT AÇIK

Çalışma hayatında mağduriyet yaşayanlar için şikayet mekanizmaları kesintisiz çalışıyor. Ücreti eksik yatırılan veya sigorta girişi yapılmayan kişiler; ALO 170 hattı, CİMER veya Sosyal Güvenlik Merkezleri aracılığıyla durumu bildirebiliyor. Kurum, tespit edilen usulsüzlükler için işverenlerden geriye dönük prim tahsilatı gerçekleştiriyor.