Malatya’da Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken, pazara giriş standartları ve maliyetler de netleşti. 5996 sayılı kanun uyarınca hazırlanan Pazar Yönetmeliği gereği, pazara giren tüm hayvanlardan kesim dahil olmak üzere giriş ücreti alınması zorunlu tutuluyor.

ÜCRET ÖDEMEYEN PAZARA GİREMEYECEK

Yönetmelik kuralları çerçevesinde, belirlenen giriş ücretini ödemeyen hayvan sahiplerinin pazar alanına girişine izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Hem pazar düzeninin sağlanması hem de kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla uygulanan bu prosedür, 2026 yılı boyunca geçerli olacak.

2026 YILI CANLI HAYVAN PAZARI GÜNCEL FİYAT TARİFESİ

Pazar yönetimine göre 2026 yılı için belirlenen giriş ücretleri şu şekilde:

Büyükbaş hayvanlarda pazara giriş ücreti 25 TL olarak belirlenirken küçükbaş hayvanların pazara giriş ücreti 15 TL.