Malatya’da vatandaşların gözü kulağı Kuyumcular Odası’ndan gelecek rakamlara çevrildi. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların yerel piyasaya yansımasıyla birlikte, Malatya’da altın fiyatları yeni bir ivme kazandı. Özellikle düğün sezonu hazırlığı yapanlar ve birikimini altın üzerinden değerlendirmek isteyenler için çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında dikkat çeken rakamlar kaydedildi.

Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranından alınan son verilere göre, serbest piyasada altın fiyatları şu şekilde işlem görüyor:

Cumhuriyet 2.5: Alış 109.500 TL | Satış 115.100 TL

Ata Lira: Alış 45.180 TL | Satış 47.420 TL

Çeyrek ve Yarım Altın Ne Kadar?

Vatandaşın en çok tercih ettiği "yastık altı" yatırımlarında güncel durum:

Liralık Altın: Alış 43.800 TL | Satış 46.040 TL

Yarım Altın: Alış 21.900 TL | Satış 23.020 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.950 TL | Satış 11.510 TL

Gram Altın ve İşlenmiş Altın Fiyatları

Takı ve bilezik alacaklar için 14, 22 ve 24 ayar altın fiyatları:

24 Ayar Altın: Alış 6.800 TL | Satış 7.000 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.240 TL | Satış 6.690 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.830 TL