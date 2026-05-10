Yıldızeli ilçesine bağlı Töngel köyü, sabahın erken saatlerinde dehşet dolu anlara sahne oldu. Aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki akraba ailenin kavgası cinayetle sonuçlandı. Yan yana evlerde yaşayan akrabaların tartışmasında silahlar çekildi; 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

KAPI KOMŞUSU AKRABALARIN "SESSİZLİĞİ" KANLA BOZULDU

Olay, saat 08.00 sıralarında Töngel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evleri yan yana olan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesi üzerine olay bir meydan kavgasına dönüştü.

YEĞENİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Kavganın şiddetlenmesi üzerine S.I., yanındaki tabancayı ateşleyerek yeğeni olduğu öğrenilen Yasin Işık’a kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan Yasin Işık olay yerinde yaşamını yitirirken, arbede sırasında T.I., A.I. ve K.I. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

JANDARMA KÖYDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Yasin Işık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçma hazırlığı yapan şüpheli S.I., jandarma ekiplerinin hızlı operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Köyde yeni bir olay çıkmaması için jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.