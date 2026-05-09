Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi Şentürk Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşlar arasında sözlü tartışma başladı. Meydana gelen sözlü tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşerek mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, emniyet güçleri sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

EN AZ İKİ YARALI

İlk belirlemelere göre, kavgada en az iki kişinin yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların tespiti ve olayın aydınlatılması için bölgede detaylı inceleme başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, ayrıntılar netleştikçe detaylar geliyor...