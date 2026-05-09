Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Köyü, son günlerde eşine az rastlanır bir dayanışma hikayesine ev sahipliği yaptı. Çayırköy sakinlerinden Yunus Emre Can'a ait olan ve tarım işlerinde en büyük yardımcısı olarak bilinen katır, geçtiğimiz günlerde ahırından kaçarak izini kaybettirdi. Kendi imkanlarıyla geniş arazide arama yapan ancak sonuç alamayan Can, umutlarını yitirmek üzereyken müjdeli haber bölgedeki güvenlik korucusundan geldi.

“HAYVANI GÜVENLİ BİR BÖLGEYE ÇEKTİ”

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla devriye görevini yürüten Güvenlik Korucusu Abdullah Fırat, Çayırköy Pirpirim mevkisinde arazide başıboş ve bitkin halde dolaşan bir hayvan fark etti. Hayvanın davranışlarından kaçak olduğunu anlayan ve bölgedeki kayıp ilanlarını takip eden Fırat, durumu hemen kontrol altına alarak hayvanı güvenli bir bölgeye çekti.

Yapılan kısa süreli bir araştırmanın ardından, bulunan katırın günlerdir Özal Köyü’nde aranan o meşhur firari olduğu kesinleşti. Katırın sahibi Yunus Emre Can'a haber verilmesiyle birlikte bölgede büyük bir heyecan yaşandı.