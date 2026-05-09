Malatya’nın ticaret kalbinin yeniden atması için başlatılan hamle meyvelerini vermeye başladı mı? Battalgazi bölgesinde yükselen ve Malatya’nın yeni simgesi olması beklenen "Merkez 1 - Çarşı Projesi" kapsamında inşa edilen 279 bağımsız birim için anahtar teslim süreçleri hızla yapılırken Malatyalıların büyük bir merakla takip ettiği "Yeni Çarşı" konseptinde, özellikle Kuyumcular Çarşısı esnafı dekorasyonlarını tamamlayarak kepenk açmaya başladı.

Şehrin yeni ticaret cazibe merkezi haline gelen Kuyumcular Çarşısı’nda taşınma heyecanı sürüyor. Yeni dükkanlarına yerleşme sürecindeki esnaf, BUSABAH Medya ekibine verdikleri özel demeçlerde ticaretin yeni rotasına dair beklentilerini paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AÇIK AVM'Sİ DOĞUYOR"

Deprem sonrası oluşan yeni yapıyı değerlendiren ve çarşının modern bir yüze kavuştuğunu belirten Kuyumcu Abdullah Koyunoğlu,

"6 Şubat depreminden sonrasına baktığımız zaman Malatya'da bayağı bir zayiat vardı. Ancak deprem sonrası yeni bir çarşı oluştu ve ben bunun çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Depremden önceki Malatya çarşısı eski ve yıpranmıştı; binaların üstleri, bodrumları harabeydi. Şu anda ise yepyeni bir çarşımız, adeta dev bir AVM'miz var. Malatya belki de Türkiye'nin en büyük AVM'sine sahip şehirlerinden biri oldu çünkü her yer iş merkezi haline geldi. 2 bin araçlık otoparkımız büyük bir avantaj. Dükkan boyutlarına gelirsek; eskiye kıyasla küçük görenler olabilir ama geçmişte de dükkanların çoğu 7-15 metrekare arasındaydı. Şimdi de 11, 15 ve 30 metrekare dükkanlar var. Birçok kişi dükkanları birleştirip büyütüyor. Ana arterlerin açılması işlerimizi rahatlattı, esnafın bir an önce geri dönmesi gerekiyor"

ifadelerine yer verdi.

"KONUMDAN VE ŞARTLARDAN MEMNUNUZ"

Yeni dükkanının iç dizaynını kendi zevkine göre tamamlayan ve projenin kuyumcu esnafı için yeterli olduğunu vurgulayan Kuyumcu İhsan Yılmaz,

“Dükkan boyutları bir kuyumcu esnafı için bence ideal. Kendi dükkanımın tadilatını bizzat yaptım ve bu süreç yaklaşık bir ay sürdü. Herkes şu an kendi dükkanının iç dizaynı ile ilgileniyor. Hem konum olarak hem de sunulan imkanlar olarak memnunuz, herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor”

ifadelerini kullandı.

"ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL OLDU, TEK EKSİK MÜŞTERİ"

Dükkanların fiziki yapısını eski çarşı ile kıyaslayan ve estetik açıdan projenin Malatya’ya değer kattığını ifade eden Tahir Koyunoğlu, şu anki tek sorunun inşaat çalışmaları nedeniyle yaşanan durgunluk olduğunu belirterek,

“Biz esnaf olarak bu dükkanlardan memnunuz, gerçekten çok güzel oldular. Dükkanlar için ‘küçük’ diyorlar ama zaten bizim eski dükkanlarımız da küçüktü. Eskiye kıyasla bence çok daha estetik ve güzel bir yapı ortaya çıktı. Şu an tek sıkıntımız, çarşıdaki inşaat çalışmaları devam ettiği için müşterilerimizin henüz bölgeye tam gelememesi. Depremden önce dükkanımızda kuyruklar olurdu, şu an işler durgun. Ancak bu sürecin geçici olduğuna ve zamanla her şeyin düzeleceğine inanıyoruz”

açıklamalarına yer verdi.

EDİTÖR NOTU:

"Asrın felaketi sonrası büyük bir dönüşüm geçiren Malatya merkezinde, Kuyumcular Çarşısı’nın modern yüzüyle kapılarını açması ticari hayatın toparlanması adına umut verici bir adım. Kuyumcu esnafının "Türkiye'nin en büyük açık AVM'si" yakıştırması ve dükkanlardaki estetik değişim dikkat çekse de, çarşıdaki inşaat hareketliliğinin devam etmesi müşteri yoğunluğunu henüz eski günlerine getirebilmiş değil. Peki sizce yeni çarşının mimari yapısı ve dükkan boyutları sizce ihtiyacı karşılıyor mu?"