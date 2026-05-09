Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit anneleri unutulmadı. Programa İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ve şehit aileleri katıldı.



Protokol üyeleri, annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, şehit anneleriyle aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek,

“Bugün Malatya’mızda şehit annelerimizle birlikte kahvaltıda buluştuk. Bu buluşmanın temel nedeni Anneler Günü dolayısıyla kıymetli şehit annelerimizle bir araya gelmekti”

diye konuştu.



Programa katılan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer’e teşekkür eden Karademir,

"Her zaman söylüyoruz, Allah devletimize zeval vermesin. Şehit annelerimizin duaları sayesinde ülkemiz, devletimiz ve milletimiz her zaman ayakta kalacaktır"

ifadelerini kullandı.



Şehit ailelerinin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulamayacağını belirten Karademir,

“Biz bugün huzur içinde yaşıyorsak en başta onların duaları ve fedakarlıkları sayesindedir. Hem jandarma personelimiz hem emniyet personelimiz gece gündüz demeden huzurumuz için çalışıyor. Vatanımız ve milletimiz şehit annelerimize minnettardır. Bu borcu hiçbir zaman ödeyemeyiz”

dedi.



Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Karademir, çevre ülkelerde yaşanan savaşlara dikkat çekerek,

“Vatanımızın etrafında savaşlar her geçen gün artıyor. Ancak Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde, şehit annelerimizin duaları sayesinde her zaman dimdik ayakta kalacaktır. Devletimiz ebediyen yaşayacaktır”

şeklinde konuştu.

Program sonunda şehit annelerine çiçek ve hediyeler verilirken, katılımcılar Anneler Günü’nün anlamına yakışan birlik ve dayanışma mesajları verdi.