Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde dev bir yılanın görülmesi bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kırsal bölgelerde yılan vakaları artış gösterirken, son görülen kara yılanın boyutu dikkat çekti.

TARLADA ÇALIŞIRKEN FARK ETTİLER

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde tarım arazilerinde çalışan çiftçiler, otluk alanda hareket eden dev bir yılanla karşılaştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yılanın otların arasında hızla ilerlediği görüldü. Bir anda yılanı karşılarında gören çiftçiler kısa süreli panik yaşadı.

TÜRÜNÜN 'KARA YILAN' OLDUĞU BELİRLENDİ

Bölge halkında tedirginlik yaratan yılanın, halk arasında "kara yılan" (Dolichophis jugularis) olarak bilinen tür olduğu belirtildi. Uzmanlar, yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yılanların doğal yaşam alanlarından çıkarak tarım arazileri ve kırsal bölgelerde daha sık görülebileceği konusunda uyarılarda bulundu.