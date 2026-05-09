Yumurta, kolesterol seviyelerini yükselttiği yönündeki eski iddiaların aksine, 2025 yılında yayımlanan kapsamlı bir çalışmayla iade-i itibar kazandı. Melbourne Halk Sağlığı ve Önleyici Tıp Okulu tarafından yürütülen araştırma, 70 yaş üstü bireylerde yumurta tüketiminin biyolojik etkilerini inceledi. Çalışma sonucunda, yumurtanın kalp sağlığı için bir tehdit değil, aksine koruyucu bir unsur olduğu saptandı.

RAKAMLAR ÖMRÜ UZATAN FORMÜLÜ ORTAYA KOYDU

Yapılan incelemeler, haftalık yumurta tüketim sıklığının hayati riskler üzerindeki etkisini rakamlarla kanıtladı. Haftada 1 ila 6 adet yumurta tüketen kişilerin, hiç tüketmeyenlere oranla kalp damar hastalıklarından ölüm riski yüzde 29 oranında azaldı. Tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin ise yüzde 17 seviyesinde gerilediği görüldü.

FAZLA TÜKETİM EK KORUMA SAĞLAMIYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise tüketim sınırı oldu. Haftada 7 ve üzeri yumurta yemenin, vücut üzerinde ek bir koruyucu kalkan oluşturmadığı tespit edildi. Bu durum, uzmanların "kararındalık" ilkesine vurgu yapmasına neden oldu. Tüketimi haftaya yaymanın, lipid dengesini iyileştirerek kolesterolü güvenli sınırlarda tuttuğu keşfedildi.

YAŞLILIKTA BİYOLOJİK KALKAN GÖREVİ

Yumurta, özellikle 70 yaş üzerindeki yetişkinler için eksiksiz bir besin kaynağı olarak nitelendiriliyor. Kas kaybına karşı yüksek kaliteli protein desteği sunarken, içerdiği kolin bileşeniyle beyin sağlığını ve hafızayı koruyor. Bilim insanları, bu besinin sağlıklı yaşlanmanın en basit ve ekonomik yolu olduğuna işaret ediyor.