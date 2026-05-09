Elazığ’da Abdullahpaşa Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

YARALILAR YOLA SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybettiği motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.