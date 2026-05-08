Malatya’da huzur ve güvenliğin tesisi için uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı mücadelesi süren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin sokaklarını uyuşturucu illetinden temizlemek için gece gündüz demeden çalıştı. Ekipler, Battalgazi ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla büyük bir başarıya imza attı.

DİDİK DİDİK ARAMA YAPILDI

Gelen bir istihbaratı titizlikle değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen bir adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Şüpheli şahsın hem üzerinde hem de ikametinde didik didik arama yapıldı.

YÜZLERCE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar sonucunda, piyasaya sürülmeye hazır halde tam 319 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu haplar jandarma tarafından koruma altına alınırken, operasyonun hedefindeki isim anında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEMENİN KARARI BELLİ OLDU

Jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece suçlamalar karşısında kaçış yolu bulamayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.