Malatya sokaklarında BUSABAH Medya ekibi olarak yaptığımız röportajda vatandaşlara “10 milyon TL paranız olsa Malatya'dan gider miydiniz?" sorusunu yönelttik. Malatyalılardan aldığımız cevaplar ise ezber bozan türden oldu. Deprem sonrası şehrin yaraları mı derinleşti, yoksa bağlılık mı arttı? İşte Malatya’nın içindeki görünmez göçü ve bitmeyen memleket sevdasını verilen cevaplarda buluşturan anlar haberimizde…

“MALATYA TÜM DEĞERLERİNİ KAYBETTİ”

Deprem sonrası Malatya’nın eski değerini kaybettiğini söyleyen vatandaş Lale Gedikli,

“10 milyon TL param olsaydı Malatya’dan kesinlikle giderdim çünkü Malatya artık yaşanılacak bir şehir değil. Özellikle depremden sonra tüm özelliklerini ve değerlerini kaybetti”

ifadelerine yer verdi.

“BURASI BİZİM MEMLEKETİMİZ”

Vatandaş Hacı Mehmet Kırteke memleket sevgisinin paradan daha önemli olduğunu vurgulayarak,

“10 milyon TL param olsaydı bile Malatya’yı asla terk etmezdim. Burası bizim memleketimiz. En iyisi Malatya işte Malatya’dan daha iyi bir şehir bulamazsın”

ifadelerini kullandı.

“PARAYLA BİR YERİ TERK ETMEM, TERCİHTE ETMEM”

Göç meselesinin yalnızca parayla açıklanamayacağını dile getiren vatandaş Şefik Atilla,

“Gitmekle kalmanın parayla alakası yok ki. Milyarım da olsa bir yerden bir yere gitmem. Parayla bir yeri terk etmem, tercihte etmem. Bugünkü göçleri de paraya bağlamamak lazım”

dedi.

“SEVMESEYDİM YENİDEN MALATYA’YA GELMEZDİM”

Deprem sonrası bir süre Ankara’da yaşadığını anlatan Resul Çelik, yeniden Malatya’ya döndüğünü belirterek,

“Ben depremden sonra Ankara’ya taşındım ama orada yapamadığım için Malatya’ya geri geldim. 10 milyon TL param da olsa memleketimi terk etmem çünkü Malatya’yı seviyorum, sevmeseydim de gelmezdim zaten”

diye konuştu.

“BANA NE KADAR PARA VERİRLERSE VERSİNLER MEMLEKETİMİ TERK ETMEM”

Vatandaş Aydın Çamlı da memleketinden ayrılmayı düşünmediğini ifade ederek,

“10 milyon TL param olsaydı Malatya’dan gitmezdim. Bana ne kadar para verirlerse versinler memleketimi terk etmem”

şeklinde konuştu.

“KIYMETİNİ BİLİRSEK HER YER GÜZEL”

Malatya’nın kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen vatandaş Gazi Boz ise,

“10 milyon TL param olsaydı Malatya’dan gitmezdim. Malatya her şeyi ile çok güzel bir şehir. Kıymetini bilirsek aslında Türkiye’nin her tarafı güzel de kıymetini bilmiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“BURASI YAŞANILACAK BİR ŞEHİR DEĞİL”

Öte yandan vatandaş Görkem Türkoğlu, Malatya’nın artık yaşamak için uygun olmadığını düşündüğünü söyleyerek,

“10 milyon TL param olsaydı Malatya’dan giderdim, burası yaşanılacak bir şehir değil. Gitseydim eğer Muğla’ya ya da batı tarafından bir ile gitmek isterdim”

ifadelerini kullandı.

“BATI TARAFLARI ÖMRÜ DAHA ÇOK UZATIYOR”

Vatandaş Nisanur Özhüsrev ise daha sakin ve deniz olan şehirlerde yaşamak istediğini dile getirdi:

“Param olsaydı Malatya’dan gitmek isterdim. Özellikle Ege Bölgesi’ni tercih ederdim ya da batı tarafından başka bir ili tercih ederdim. Çünkü daha yaşanılası, deniz falan var. O tarafların daha da ömrü uzattığını düşünüyorum.”