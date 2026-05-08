Haftanın en mübarek günlerinden biri olan 8 Mayıs Cuma gününde, Malatya’da ezan sesleri ne zaman yükselecek? 8 Mayıs 2026 Cuma günü için imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saatleri netleşti. Özellikle cuma namazına gidecek olan vatandaşlar "Malatya'da öğle ezanı saat kaçta?" sorusuna yanıt ararken, bir yandan da helal gıda hassasiyetiyle "Hayvan kesimi nasıl olmalı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte hem bugünün vakitleri hem de helal kesimin püf noktaları...

MALATYA 8 MAYIS 2026 GÜNCEL NAMAZ VAKİTLERİ

Malatya için 8 Mayıs tarihli ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak Saati: 03.40,

Güneş Vakti: 05.15,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.19,

Akşam Ezanı: 19.32,

Yatsı Ezanı: 21.01

HELAL KESİM REHBERİ BESMELE VE USUL ŞARTI

Bir hayvanın etinin sofralarımıza "helal" olarak gelebilmesi için kesim anında belli başlı fıkhi kurallara uyulması zorunludur. Mezheplere göre farklılık gösterse de temel kaideler şunlardır:

Kasten Besmele Terk Edilirse Ne Olur? Hanefî mezhebine göre, hayvanı keserken kasten besmele çekilmezse o hayvanın eti haram olur. Ancak unutulması durumunda helal kabul edilir. Şafiîler ise besmelenin kasten terkini helalliğe engel görmezler.

Doğru Kesim Şekli: Hayvanın nefes, yemek borusu ve şah damarlarının kesilmesi gerekir.

KESİM ESNASINDA HAYVAN HAKLARI VE SÜNNETLER

İslamiyet, kesim anında hayvana eziyet edilmesini kesin bir dille yasaklar. Sünnet olan uygulama adımları şöyledir:

Hayvanı Korkutmayın: Bıçağı hayvanın gözü önünde bilemeyin ve bir hayvanı diğerinin gözü önünde kesmeyin. Yönü Kıbleye Çevirin: Kesilecek hayvanı kıble yönüne döndürmek müstehaptır. Hızlı ve Acısız: Hayvanın canı tamamen çıkmadan derisini yüzmek veya uzuvlarını koparmak gibi acıyı artıran işlemlerden kaçınılmalıdır.