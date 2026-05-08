2026 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte "19 Mayıs Salı günü okullar tatil mi?" sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine oturdu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Salı gününe denk gelmesi, "18 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı?" beklentisini de beraberinde getirdi. İşte MEB ve resmi takvime göre 19 Mayıs okul ve üniversite tatil durumu...

19 MAYIS 2026 SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Milli bayramlarımız arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil statüsündedir. 2026 yılında Salı gününe denk gelen bu anlamlı günde, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilecektir. Okulların yanı sıra üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar da 19 Mayıs Salı günü kapalı olacaktır.

18 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI, YARIM GÜN MÜ?

Öğrencilerin ve çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de 18 Mayıs Pazartesi gününün durumu oldu. Resmi tatil mevzuatına göre 19 Mayıs öncesindeki gün (18 Mayıs) yarım gün veya tam gün tatil değildir. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü tüm okullar açık olacak ve ders işlenmeye devam edecektir. Kamu kurumlarında da mesai normal düzeninde sürecektir.

ÜNİVERSİTELER VE ÖZEL SEKTÖRÜN DURUMU

19 Mayıs resmi tatili sadece temel eğitimi değil, yükseköğretimi de kapsamaktadır.

Özel Sektör: Resmi tatil olması nedeniyle özel sektör çalışanları için de tatil veya mesai ücreti uygulaması geçerli olacaktır.