Resmi Gazete'de bugün: Atama, kamulaştırma ve kritik sınır değişiklikleri. 8 Mayıs 2026 tarihli kararlarda Denizli'den Antalya'ya, Ankara'dan Hatay'a kadar birçok ili doğrudan etkileyen dev kararlar yayımlandı. Çiftçilerden kamu personeline, doğa koruma alanlarından enerji projelerine kadar milyonları ilgilendiren tüm detaylar haberimizde...

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN 8 MAYIS 2026 KARARLARI

Türkiye genelini ve yerel bölgeleri yakından ilgilendiren 8 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yürürlüğe girdi. Bugünün dikkat çeken en önemli başlıkları arasında Denizli'nin üç ilçesindeki tarımsal düzenlemeler ve Antalya'daki dev otopark projesi için alınan acele kamulaştırma kararı bulunuyor.

DENİZLİ’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı kararıyla Denizli’nin Acıpayam, Serinhisar ve Bekilli ilçelerinde belirlenen bölgelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Çiftçileri yakından ilgilendiren bu kararlar (11294, 11295, 11296 sayılı kararlar), bölgedeki tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

ANTALYA VE ANKARA İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Antalya Aksu: COP31 (İklim Değişikliği Konferansı) kapsamında ihtiyaç duyulan otopark ve altyapı çalışmaları için EXPO alanında acele kamulaştırma yapılacak.

Ankara Kahramankazan: Bölgeye kurulacak RMS-B Doğal Gaz Dağıtım Tesisi için Kışla Mahallesi'ndeki belirli parseller kamulaştırılacak.

Mersin-Tarsus: OSB iltisak hattı projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından kamulaştırma işlemleri başlatıldı.

DOĞA KORUMA ALANLARINDA SINIR DEĞİŞİKLİĞİ

Doğa tutkunlarını ve bölge sakinlerini ilgilendiren iki önemli değişiklik yapıldı:

Ihlara Vadisi: Aksaray Güzelyurt sınırlarındaki "Kesin Korunacak Hassas Alan" sınırları güncellendi. Hatay Dağ Ceylanı: Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları yeniden belirlendi.

VERGİ VE PERSONEL DÜZENLEMELERİ

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan tebliğler bölümünde ise Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 593) dikkat çekiyor. Ayrıca "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması" kararı (11307), kamu personeli adayları ve çalışanları için kritik maddeler içeriyor.