Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi 5899 ada 2 parsel üzerinde bulunan konut alanına ilişkin belediyeye yapılan müracaatta, bölgedeki yaya yoğunluğu ve ticari ihtiyaçlar gerekçe gösterilerek talepte bulunuldu. Söz konusu parselin batı cephesinde yer alan 10 metrelik imar yoluna bakan kısmında, konutların zemin katlarının dükkân olarak kullanılmasına izin verilmesi istendi. İşte Meclis’in kararı.

Gündemin 12. maddesinde yer alan Karakavak Mahallesi 5899 ada 2 parsel için gündemde yer alan madde şu şekilde:

“İlçemiz Yeşilyurt, Karakavak Mahallesi 5899 ada 2 no’lu parsel imar planında Konut Alanı olarak tanımlıdır. Söz konusu parselin batı cephesinde 10 metrelik imar yoluna bakan 93,64 metre uzunluğunda cephesi bulunmakta olup, anılan yolun park alanına cepheli olması, bölgedeki yaya ve kullanıcı yoğunluğu ile oluşan ticari ihtiyaç dikkate alınarak Kurumumuza yapılan müracaatta bu cephede konutların zemin katlarında işyeri (dükkân) yapılmasına izin verilmesi talep edilmektedir.

Yapılan teknik değerlendirme neticesinde; plan bütünlüğünü ve yapılaşma koşullarını (emsal, çekme mesafeleri, kat adedi vb.) değiştirmemek kaydıyla, yalnızca 10 metrelik imar yoluna bakan batı cephesi ile sınırlı olmak üzere konutların zemin katlarında ticari birim yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Söz konusu talebin, Belediye Meclisince karara bağlanması için konunun değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; bahse konu Karakavak Mahallesi 5899 ada 2 no’lu parselin bulunduğu bölgedeki plan notlarında 'Yol cephelerinin park alam olarak düzenlenmesi nedeniyle yaya yollarından servis alan parseller dahil olmak üzere, 20 metre ve üzeri yol güzergahlarında zemin katlar ticaret amaçlı kullanılabilir.' Hükmüne aykırılık teşkil edeceği hususu göz önünde bulundurulduğunda talebinin reddedilmesi gerektiği kanaati hâsıl olmuştur."