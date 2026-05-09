Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off final maçında Bursa'da Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Şehrin kader maçına tanıklık etmek isteyen bordo-beyazlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmamak adına dev bir organizasyona imza attı. Elazığ'dan Bursa'ya gitmek üzere 100’ü aşkın otobüsün yanı sıra çok sayıda midibüs ve minibüs yola çıktı.

KOMŞU ŞEHİRLERDEN TAKVİYE ARAÇLAR GELDİ

Bursa yolculuğu için Elazığ'da adeta yer yerinden oynadı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle şehirdeki otobüs firmaları talebi karşılamakta yetersiz kaldı. Bunun üzerine Malatya, Tunceli ve Diyarbakır'dan çok sayıda otobüs, Elazığsporlu taraftarları Bursa'ya taşımak için kente çağrıldı.

"ŞAMPİYONLUKLA DÖNECEĞİZ"

Otobüslerin hareket saati öncesinde toplanan yüzlerce taraftar, marşlar ve sloganlarla moral depoladı. Şampiyonluğa olan inançlarını dile getiren bordo-beyazlı futbolseverler, takıma sonuna kadar güvendiklerini ve Elazığ'a kupa ile dönmek istediklerini belirttiler.

Elazığspor taraftarları, 100'den fazla otobüs ve çevre illerden gelen takviye araçlarla Bursa'daki final maçına adeta çıkarma yapıyor. Tüm şehir tek yürek halinde şampiyonluk maçının başlamasını bekliyor.