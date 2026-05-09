Trendyol Süper Lig’de haftalardır süren heyecan fırtınası Galatasaray’ın şampiyonluğu ile noktalandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Malatya’da sarı-kırmızılı taraftarlar adeta bir sel olup meydanlara aktı. Şehrin dört bir yanından yükselen şampiyonluk sloganları, geceyi aydınlatan meşalelerle birleşince ortaya unutulmaz görüntüler çıktı.

İNÖNÜ KAPALI ÇARŞI VE MİLLET BAHÇESİ'NDE TARİHİ KALABALIK

Kutlamaların merkezi her zaman olduğu gibi şehrin kalbi sayılan noktalar oldu. Valilik önü İnönü Kapalı Çarşı üstü ve 100. Yıl Millet Bahçesi çevresinde toplanan binlerce kişi, takımlarının başarısını büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızı bayraklarla donatılan meydanlarda taraftarlar;

Meşaleler yakarak görsel şölen oluşturdu,

Şampiyonluk şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi,

Tezahüratlarla Malatya sokaklarını inletti.

ŞEHİR TURU VE ARAÇ KONVOYLARI GECEYİ AYDINLATTI

Sadece meydanlarda değil, yollarda da büyük bir hareketlilik vardı. Araçlarıyla konvoylar oluşturan Galatasaraylılar, korna sesleri eşliğinde şehir turu atarak zaferi kutladı. Malatya sokaklarının tamamen sarı-kırmızı renklere büründüğü gecede, taraftarların sevinci görülmeye değerdi. Geç saatlere kadar devam eden kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, şampiyonluk gururu şehrin her köşesinde hissedildi.