DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, Anneler Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Biçer, annelerin sadece aile içindeki rollerine değil, toplumsal yapıdaki stratejik önemine dikkat çekti.

Annelerin toplumsal hayattaki kilit rolünü vurgulayan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer,

"Bir annenin sevgisi, fedakârlığı ve duası; güçlü bireylerin ve sağlıklı toplumların temelini oluşturur. Annelerimiz hayatın her alanında büyük bir özveriyle mücadele ederek sadece evlatlarını değil, aslında ülkemizin geleceğini inşa etmektedir"

ifadelerine yer verdi.

"EKONOMİK ZORLUKLAR EN ÇOK ANNELERİ ETKİLİYOR"

Mesajında güncel sosyal ve ekonomik koşullara da değinen Başkan Biçer, özellikle çalışan annelerin ve ev ekonomisini yöneten kadınların omuzlarındaki yükün arttığını ifade etti. Ekonomik zorluklara rağmen aile bütünlüğünü korumaya çalışan annelerin takdire şayan bir mücadele verdiğini belirten Biçer,

"Annelerimiz çoğu zaman kendi hayatlarından vazgeçerek çocuklarının geleceği için savaşıyor. Bu paha biçilemez emeğe sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE DEPREMZEDE ANNELERİNE ANLAMLI SELAM

Elazığ DEVA Partisi İl Başkanı, mesajının en duygusal bölümünde ise şehit anneleri ve depremzede anneleri andı. Yaşanan büyük acıların ardından metanetini koruyan annelerin ellerinden öptüğünü belirten Biçer, Elazığ’ın yaşadığı zorlu süreçlerde annelerin birleştirici gücünün altını çizdi.

"ANNELER SOSYAL VE EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMELİ"

Son olarak annelerin toplumdaki konumunun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Fetih Ahmet Biçer, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak annelerin hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha fazla desteklenmesi çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, Anneler Günü mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Başta evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere, büyük acılar yaşamış tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Fedakârlıklarıyla hayatımıza yön veren, sabır ve şefkat timsali tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; kendilerine sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diliyorum.”