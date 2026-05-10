Malatya’da akıllı telefon piyasasını hareketlendiren "taksit limiti artırılacak" söylentileri, özellikle üst segment cihaz almak isteyen vatandaşlar arasında büyük heyecan yaratmıştı. Mevcut sistemde 20 bin TL altındaki telefonlara uygulanan 12 taksit imkanının, fiyat artışları nedeniyle 30 bin TL ile 35 bin TL bandına yükseltileceği iddiaları teknoloji dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

“BU YÖNDE BİR HAZIRLIK YOK”

Merakla beklenen bu düzenlemeye ilişkin Ticaret Bakanlığı sessizliğini bozdu. Yapılan açıklamada, taksit sınırlarını belirleme ve bu konudaki yasal düzenlemeleri yapma yetkisinin Ticaret Bakanlığı’nda değil, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) olduğu hatırlatıldı. Bakanlık, kendi bünyelerinde şu an için bu yönde bir hazırlık olmadığını açıkça ifade etti. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların yanlış bilgilendirilmemesi adına yetki alanının altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."