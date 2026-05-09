Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile yapısını güçlendirme ve istihdamdaki anneleri destekleme vizyonuyla analık ödeneği sürelerinde tarihi bir artışa gitti. Şehrimiz Malatya’da kamu ve özel sektörde çalışan binlerce anneyi doğrudan etkileyecek düzenleme ile; tekil gebeliklerde 16 hafta olan süre 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 hafta olan süre 26 haftaya çıkarıldı.

Bu hamle, özellikle Malatya gibi yerel iş gücünün korunmasının kritik olduğu bölgelerde, annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesine ve ekonomik olarak desteklenmesine olanak sağlayacak.

SGK’YA GİTMEYE GEREK KALMAYACAK

Düzenleme, bürokratik engelleri ortadan kaldıracak şekilde tasarlandı. Malatya’daki annelerin rapor uzatmak için hastanelere veya SGK İl Müdürlüğü’ne gitmesine gerek kalmayacak. Ödeme süreçleri şu şekilde işleyecek:

Otomatik Ödeme Dönemi: 01.05.2026 tarihi itibarıyla raporu devam eden anneler için 8 haftalık ek ödeme, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Geçmiş Doğumlar İçin Bildirim: 16.10.2025 tarihinden sonra doğum yapmış ancak raporu 01.05.2026’dan önce bitmiş anneler için, işverenlerin bildirimde bulunması yeterli olacak.

Sistem Güncelleniyor: Konuyla ilgili teknik altyapı çalışmaları SGK tarafından sürdürülüyor.