Battalgazi Belediye Meclisi’nde görüşülen 2025 yılı faaliyet raporu, rakamların diliyle belediyenin önceliklerini tartışmaya açtı. 2 milyar lirayı aşan bütçede aslan payının nereye gittiği ve hangi kalemlerin "kağıt üzerinde" kaldığı soruları, raporun satır aralarında gizli. İşte Battalgazi Belediyesinin 2025 yılı gider harcamaları.

Battalgazi Belediyesi 2025 yılında 2 milyar 150 milyon TL bütçe hedeflemiş, bu bütçenin 2 milyar 38 milyon 362 bin 161,97 TL’sini harcamış görünüyor. Yüzde 94’lük gerçekleşme oranı ilk bakışta bir başarı gibi sunulsa da, harcamaların dağılımı belediyenin "hizmet" yerine "yönetim" maliyetlerine odaklandığını gösteriyor.

ZİRVEDE İNSAN KAYNAKLARI, DİPTE AFET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM!

Rakamlar incelendiğinde en çarpıcı uçurum, stratejik öneme sahip birimler ile idari birimler arasında görülüyor:

ASLAN PAYI BÜROKRASİYE

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 1 milyar TL’yi aşan harcamasıyla tek başına bütçenin yarısını yutmuş durumda. Belediyenin personel ve idari maliyetleri, ilçenin imar ve inşa sürecinin çok önüne geçmiş görünüyor.

DEPREM ŞEHRİNDE "AFET" ŞAKASI

Malatya gibi bir deprem bölgesinde, Afet İşleri Müdürlüğü'ne ayrılan 60 bin TL’lik komik bütçenin bile sadece 6 bin 860 TL’si harcanmış. Afetle mücadelenin bu kadar göz ardı edilmesi, belediyenin öncelik sıralamasının sorgulanmasına neden oluyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SADECE İSİMDE VAR

İlçenin en büyük ihtiyacı olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ise sadece 9 bin 320 TL harcayarak yılı kapatmış. Yıkık dökük binaların ve dönüşüm bekleyen mahallelerin olduğu Battalgazi'de bu rakam, bir "ihmalin" belgesi niteliğinde.

BATTALGAZİ İÇİN EN KRİTİK KALEM: FEN İŞLERİ Mİ, İMAR MI?

Bir ilçenin kalkınması için en hayati damarlar olan Fen İşleri (577 Milyon TL) ve İmar ve Şehircilik (4.5 Milyon TL) kalemleri arasındaki dev fark dikkat çekici. Fen İşleri üzerinden yapılan "mal ve hizmet alımları" (yüzde 60 oranında) bütçeyi domine ederken, şehri planlayacak olan İmar Müdürlüğü’nün bütçesinin bu kadar düşük kalması, "Plansız bir inşa süreci mi yürütülüyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

KAĞIT ÜSTÜNDE KALAN MÜDÜRLÜKLER

Bazı müdürlüklerin ise sadece "tabeladan" ibaret olduğu rakamlarla tescillendi. Strateji Geliştirme, Ruhsat ve Denetim ile Etüt Proje müdürlükleri yılı tek bir kuruş harcama yapmadan, yani hiçbir faaliyet yürütmeden kapattı. Basın Yayın birimi ise 15 bin TL'lik sembolik bütçesine bile dokunmadı.

İŞTE KALEM KALEM HARCAMA TUTARLARI

Battalgazi Belediyesi’nin 2025 mali yılı sonu itibarıyla birim bazlı net bütçe ve gerçekleşen harcama tutarları şu şekildedir:

İnsan Kaynakları Müdürlüğü: 1 milyar 27 milyon 755 bin TL net bütçeden 1 milyar 5 milyon 286 bin 12,32 TL harcama yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü: 624 milyon 261 bin 689,60 TL net bütçeden 577 milyon 571 bin 876,14 TL harcama yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 154 milyon 915 bin TL net bütçeden 150 milyon 65 bin 348,59 TL harcama yapıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü: 148 milyon 665 bin 679,37 TL net bütçeden 135 milyon 720 bin 946,92 TL harcama yapıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 64 milyon 510 bin 165,00 TL net bütçeden 56 milyon 838 bin 639,14 TL harcama yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü: 33 milyon 450 bin TL net bütçeden 32 milyon 747 bin 172,82 TL harcama yapıldı.

Emlak İstimlak Müdürlüğü: 25 milyon 615 bin TL net bütçeden 23 milyon 194 bin 203,03 TL harcama yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 19 milyon 601 bin 80,00 TL net bütçeden 17 milyon 526 bin 911,18 TL harcama yapıldı.

Bilgi İşlem Müdürlüğü: 14 milyon 995 bin TL net bütçeden 12 milyon 821 bin 411,43 TL harcama yapıldı.

Muhtarlıklar Müdürlüğü: 11 milyon 350 bin TL net bütçeden 7 milyon 462 bin 336,67 TL harcama yapıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü: 9 milyon 698 bin 920,00 TL net bütçeden 8 milyon 557 bin 69,00 TL harcama yapıldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 8 milyon 45 bin TL net bütçeden 4 milyon 519 bin 289,18 TL harcama yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü: 3 milyon 295 bin TL net bütçeden 2 milyon 934 bin 521,31 TL harcama yapıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü: 1 milyon 500 bin TL net bütçeden 1 milyon 298 bin 456,80 TL harcama yapıldı.

Hukuk İşleri Müdürlüğü: 970 bin TL net bütçeden 692 bin 421,41 TL harcama yapıldı.

Yazı İşleri Müdürlüğü: 770 bin TL net bütçeden 633 bin 340,00 TL harcama yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: 468 bin 145,40 TL net bütçenin tamamı (468 bin 145,40 TL) harcandı.

Afet İşleri Müdürlüğü: 60 bin TL net bütçeden 6 bin 860,00 TL harcama yapıldı.

Özel Kalem Müdürlüğü: 50 bin TL net bütçeden 7 bin 880,00 TL harcama yapıldı.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü: 9 bin 320,63 TL net bütçenin tamamı harcandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 15 bin TL bütçe ayrılmış olmasına rağmen yıl içinde harcama gerçekleşmedi (0,00 TL).

Strateji Geliştirme, Ruhsat ve Denetim ile Etüt Proje Müdürlükleri: Bu birimler için bütçe tanımlanmadı ve harcama yapılmadı (0,00 TL).

GENEL TOPLAM:

Toplam Net Bütçe: 2 milyar 150 milyon TL

Toplam Gerçekleşen Gider: 2 milyar 38 milyon 362 bin 161,97 TL