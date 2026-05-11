Malatya’nın bozkırında, devasa bir kayanın içine oyulmuş 40 gizemli oda ve yazın en sıcak günlerinde bile buz kesen bir hava... Tarihi İpek Yolu’nun en sıra dışı duraklarından biri olan Ansır Mağaraları, sadece bir barınak değil; içinde 3 kilise ve Hititlerden kalma aslanların koruduğu devasa bir labirent saklıyor. İşte binlerce yıldır sırrı çözülemeyen o yeraltı şehrinin hikayesi...

TARİHİ İPEK YOLU’NUN "BUZLUK" SIRRI

Malatya şehir merkezine kısa bir mesafede, Yazıhan Ovası’na hâkim bir tepede konumlanan Ansır Mağaraları, bölge halkı tarafından “Buzluk Mağarası” olarak biliniyor. Bu ismi almasının sebebi ise oldukça ilginç: Mağaranın doğal yapısı ve hava akımı sayesinde, dışarıda kavurucu bir sıcaklık varken içerisi doğal bir soğutma sistemine sahipmişçesine serin kalıyor. Tarihi İpek Yolu üzerindeki kervanların ve yolcuların binlerce yıl boyunca burada mola verip serinlediği tahmin ediliyor.

40 ODA VE 3 GİZEMLİ KİLİSE KİMLER YAŞADI?

Kaya bloklarının içine ustalıkla oyulmuş yaklaşık 40 ayrı oda, burayı sıradan bir mağara olmaktan çıkarıp devasa bir yeraltı şehrine dönüştürüyor. Mağaraların derinliklerinde yer alan 3 kilise kalıntısı, buranın bir dönem dini bir merkez olduğunu da kanıtlıyor.

Rivayete göre; Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemlerde, dönemin hükümdarlarının zulmünden kaçan ilk inananlar, kendilerini korumak için bu sarp kayalıkları ve labirent benzeri odaları bir sığınak olarak kullandı.

ARKEOLOJİK GİZEM HİTİT ASLANLARININ İZİNDE

Ansır Vadisi, sadece bir barınak değil, aynı zamanda dev bir nekropol (mezarlık) alanı. Mağaraların hemen eteğinde bulunan kültür katmanlarında Yontma Taş Devri’ne kadar uzanan buluntulara rastlanmıştır. Özellikle mezarlık alanındaki Hitit aslanı modellemesiyle yapılmış taş işçilikleri, arkeologların ve tarih meraklılarının iştahını kabartıyor. Hititlerden kalan bu semboller, bölgenin binlerce yıl önce ne kadar önemli bir yönetim merkezi olduğunu fısıldıyor.

ANSIR MAĞARALARI NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Buzluk köyü sınırlarında yer alan Ansır Mağaraları, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyor. Ulaşım oldukça kolay olsa da mağaraların içine girmek için kısa bir yürüyüş ve tırmanış gerekebiliyor.

Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa, gün batımında Yazıhan Ovası'na mağaraların pencerelerinden bakmak paha biçilemez bir kare sunuyor. Ansır Mağaraları, sadece Malatya’nın değil, Anadolu’nun katmanlı tarihini tek bir vadiye sığdıran nadir yerlerden. Yontma Taş Devri’nden bugüne ulaşan bu devasa mirasın, "Buzluk" ismiyle anılan o doğal serinliğini yerinde hissetmek paha biçilemez. Ziyaretiniz sırasında bu binlerce yıllık odaların ve tarihi mezarların korunmasına özen göstererek, bu sessiz labirenti gelecek nesillere de aynı gizemiyle devretmek hepimizin ortak sorumluluğu.