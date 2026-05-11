Battalgazi’de yerel yönetimler ve teşkilat arasındaki bağı güçlendirmek, sahada yürütülen projeleri değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Kırkgöz Sahil Parkı Düğün Salonu’nda, yoğun yağışa rağmen yüksek katılımla düzenlenen toplantıda; belediye hizmetlerinden gönül belediyeciliğine, mahalle başkanlarının sahadaki kritik rollerinden kadın kollarının çalışmalarına kadar birçok konu masaya yatırıldı.

MALATYA SİYASETİ BATTALGAZİ’DE BULUŞTU

Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci katılım sağladı.

“HER KURUŞU EMANET BİLEREK ÇALIŞIYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye hizmetlerini anlatırken teşkilatla olan eşgüdümün altını çizdi. Halkın emanetine sahip çıktıklarını belirten Taşkın,

“Battalgazi’miz her türlü hizmetin en iyisini hak ediyor. Bizler emanetiniz olan tek bir kuruşu dahi zayi etmeden gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız her işi teşkilatımızla birlikte ilmek ilmek işliyor, vatandaşımıza yine teşkilatlarımız aracılığıyla anlatıyoruz. Hizmet yapmak kadar, onu doğru anlatmak da kıymetlidir”

ifadelerine yer verdi.

Taşkın ayrıca, kadın kollarının mahallelerde yürüttüğü saha çalışmalarının, vatandaşın belediye hizmetlerini yerinde görmesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“SADECE ESER DEĞİL, GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti belediyeciliğinin ruhunda insan odaklı bir yaklaşım olduğunu hatırlatarak; yol ve proje çalışmalarının yanı sıra vatandaşın gönlüne dokunmanın asıl hedef olduğunu söyledi. Er, Malatya'nın deprem sonrası ayağa kaldırılma sürecinin "ortak bir mücadele" olduğunu ifade etti.

MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK VE İL BAŞKANI BAKAN’DAN BİRLİK MESAJI

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kadınların ve gençlerin sahadaki emeğine dikkat çekerek yerli ve milli bir anlayışla yola devam edeceklerini belirtti. İl Başkanı Ali Bakan ise,

"Biz sadece siyasetçi değil, bir dava hareketinin mensuplarıyız"

diyerek teşkilat disiplininin önemine vurgu yaptı.

“GÖNÜL KIRARAK SİYASET YAPILMAZ”

Toplantının ev sahibi AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise mahalle başkanlarının devlet ile vatandaş arasında bir köprü olduğunu hatırlattı. Gönüllülük esasının fedakarlık gerektirdiğini belirten Kahveci,

"Bizim davamız gönül kazanma davasıdır"

açıklamalarına yer verdi.