Malatya’da deprem sonrası ihya süreci, yerel yönetimlerin ve teşkilatların tek yumruk olmasıyla hız kazanıyor. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, sadece bir toplantı değil; Malatya ve Battalgazi’nin yeniden imarı için stratejik bir koordinasyon merkezi haline dönüştü. Kırkgöz Sahil Parkı’nda gerçekleşen buluşmada, belediye çalışmalarının sahadaki hızı ve vatandaşla kurulacak köprüler masaya yatırıldı.

BAYRAM TAŞKIN "BÜTÇE DİSİPLİNİ VE SAHA KOORDİNASYONU ÖNCELİĞİMİZ"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçedeki her bir metrekarenin planlamasını teşkilatla birlikte yürüttüklerini belirtti. Taşkın, kaynakların verimli kullanımı konusunda net mesajlar vererek şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana tek bir kuruşun dahi ziyan edilmemesi için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Sahada karşılığı olmayan hiçbir çalışma kalıcı değildir. Biz, hizmeti üretmek kadar, onu vatandaşa doğru anlatmayı da kritik bir karar olarak görüyoruz."

KADIN KOLLARI VE TEŞKİLAT SAHAYA İNİYOR

Toplantıda alınan en dikkat çekici kararlardan biri, yapılan hizmetlerin yerinde gösterilmesi oldu. Başkan Taşkın, kadın kollarının mahalle mahalle gezerek projeleri vatandaşlara yerinde tanıtacağını, bu sayede "görünür belediyecilik" anlayışının pekişeceğini vurguladı.

SAMİ ER "BETON DEĞİL, GÖNÜL İNŞA EDİYORUZ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise şehrin fiziksel değişiminden çok, sosyal ve manevi kalkınmasına odaklandıklarını ifade etti. Er, "Belediyecilik sadece beton ve asfalt değildir. Biz bu şehri çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, huzurlu bir Malatya olarak inşa ediyoruz. Teşkilat belediyeyi, belediye teşkilatı güçlendirir. Bu uyum Malatya’yı çok daha hızlı ayağa kaldıracak" dedi.

ZİRVE BULUŞMASINDA BİRLİK MESAJI

Toplantıya; AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Ölmeztoprak ile İlçe Başkanı Basri Kahveci de katılarak, merkezi hükümet ile yerel yönetim arasındaki tam uyumun altını çizdiler. Alınan kararların temelinde; deprem konutlarının hızlandırılması, altyapı çalışmalarının koordinasyonu ve sosyal yardımların artırılması yer alıyor.