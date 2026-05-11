Bölgenin dijital vizyonunu belirleyen dev bir organizasyona ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Dijital İnovasyon Topluluğu’nun ortaklığında düzenlenen “Teknoloji ve Yenilik Zirvesi”, katılımcı rekoru kırdı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen zirve, sadece bir konferans değil, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin sektör temsilcileriyle birebir iş birliği kurduğu dev bir networking merkezine dönüştü.

"TEKNOLOJİYE YÖN VEREN BİR NESİL YETİŞİYOR"

Zirvenin açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Hasan Atay, teknolojinin artık bir seçenek değil, toplumları dönüştüren temel bir güç olduğunu belirterek,

"Gençlerimizin sadece teknolojiyi tüketen değil, ona yön veren, kodlayan ve üreten bireyler olması için her türlü desteği veriyoruz. Malatya’nın vizyonu, Türkiye’nin gücü olacaktır"

sözleriyle dijital dönüşümün önemine dikkat çekti.

Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ise akademi ile yerel yönetimlerin kurduğu bu köprünün, gençlerin kariyer planlamasında hayati bir rol oynadığını ifade etti.

SEKTÖRÜN DEV İSİMLERİNDEN GENÇLERE ALTIN TAVSİYELER

Zirve kapsamında sahne alan uzman isimler, dijital dünyanın yeni kurallarını şu başlıklarla paylaştı:

Bulutun Gücü ve Veri Güvenliği: Cloud Engineer Deniz Yalçın, bulut teknolojilerinin iş dünyasındaki stratejik önemini anlatırken, gençlerin bu alanda uzmanlaşmasının gelecekteki kapıları nasıl açacağını detaylandırdı.

Yapay Zekâ ve Yazılımın Geleceği: Yazılım ve Yapay Zekâ Uzmanı Tuncay Erol, yapay zekanın günlük hayatı nasıl domine edeceğini çarpıcı örneklerle sundu.

Global Fırsatlar ve Yetenek Yönetimi: Huawei Talent Development Uzmanı Kübra Bilgiç, uluslararası projelerde yer almanın yollarını ve küresel teknoloji ekosistemindeki fırsatları genç yeteneklere aktardı.

Kişisel Dönüşüm: Eğitim Şefi Betül Gündüz Odabaşı ise teknolojik değişime ayak uydurmak için "sürekli öğrenme" disiplininin önemine değindi.

TEORİDEN UYGULAMAYA: İNTERAKTİF NETWORKİNG

Etkinliğin en dikkat çeken noktası ise oluşturulan interaktif alanlar oldu. Katılımcılar, sunumların ardından kokteyl ve networking alanında sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek projelerini sunma ve staj/iş birlikleri için ilk adımları atma fırsatı buldu.

Yeşilyurt'ta gerçekleştirilen bu zirve, Malatya’nın teknoloji ve inovasyon üssü olma yolundaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı. Program sonunda tecrübelerini paylaşan konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi.